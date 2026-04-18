URGENT-Maroc : trois supporters sénégalais libérés

"Chers (es) Compatriotes,



Merci à notre représentation diplomatique et consulaire pour les diligences.



Je vous informe de la libération effective de 3 des 18 compatriotes détenus au Maroc", écrit Me Kabou sur sa page Facebook.



Pour rappel, ces Sénégalais étaient pris en otage au Maroc depuis le 18 janvier 2026 jour de la finale de la CAN remportée par le Sénégal.

















































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