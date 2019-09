Fatoumata NIANG BA sur les attaques contre Marieme FAYE SALL : ‘’Cette réaction hystérique contre notre première dame, n’est plus, ni moins que de la lâcheté.’’

Les attaques des opposants et activistes sénégalais, contre la Première Dame Marieme Faye SALL, à New York, n’ont pas été du goût de Fatoumata NIANG, patronne de l’UDES/R visiblement très choquée parce qu’elle considère comme de la lâcheté. Fustigeant l’attitude des manifestants, elle s’est exprimée en ces termes, ‘’Que des personnes puissent s’opposer en démocratie et s’exprimer librement, il n’y a rien d’anormal. Par contre, ce qui s’est passé à New-York ne saurait nullement s’inscrire dans une logique d’opposition démocratique. Telle une meute d’hyène en furie, cette réaction hystérique contre une dame, notre première dame, n’est plus, ni moins que de la lâcheté.’’ Et cette dernière de continuer, ‘’Il n’a pas un autre mot pour qualifier cette attitude haineuse qu’aucune adversité politique ne saurait justifier. Elle traduit l’amertume d’une opposition vomis par les sénégalais et qui peine à faire épouser ses idéaux par le peuple’’, a fustigé Fatoumata NIANG BA. L’alliée du Président Macky SALL ne s’arrêtera pas en si bon chemin :’’ Je salue le courage et la maturité de la Première qui a fait preuve d’une sérénité et d’un sang-froid qui forcent le respect. Elle incarne la femme sénégalaise dans tout ce qu’il y’ a de beau. Cette mère et épouse dévouée à la cause de la nation mérite notre respect, n’en déplaisent à ses détracteurs aux méthodes d’un autre âge’’, fulmine-t-elle. .