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Ferveur et Gastronomie : Le Restaurant « Le ZIO » Célèbre le Magal de Touba sous le Signe de la Grâce

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 2 Août 2026 à 23:34 modifié le Lundi 3 Août 2026 - 01:34

Au cœur de la capitale du mouridisme, là où les âmes convergent dans un élan de dévotion intemporelle, une institution de la vie dakaroise a transporté ses pénates pour s'enraciner, le temps du Magal, dans les terres sacrées du Baol.

Le restaurant « Le ZIO », sis en face du commissariat de la Médina, carrefour incontournable de l’intelligentsia culturelle, des figures du sport et des grands noms des arènes de la lutte, s’est mué en un épicentre de communion.

Ce haut lieu de la gastronomie, qui voit quotidiennement défiler le Tout-Dakar en quête de saveurs exquises, a su transposer son univers d'excellence au diapason de la ferveur religieuse.

Cette année encore, la tradition a été honorée avec un faste empreint de piété.
Dès l'aube, des images saisissantes et empreintes de solennité ont inondé les réseaux, témoignant de l'effervescence singulière qui régnait autour des figures de proue de l'établissement.

Parents, enfants, fidèles clients et sympathisants de la première heure ont formé un cortège dévoué pour accompagner le célèbre couple fondateur, Nino et Coumba Gaye, auprès de leur guide spirituel, illustre et digne descendant du vénéré fondateur du mouridisme.

Reçus dans la pure tradition de l'hospitalité de Touba, les hôtes ont été honorés par la gratitude de leur marabout. Touché par cette fidélité indéfectible qui perdure depuis des lustres, le guide saint s’est confondu en prières ardentes et en bénédictions solennelles, implorant la grâce divine sur l'œuvre et la postérité du couple.

Face à tant de bienveillance, Nino et Coumba Gaye, entourés de leur progéniture, n'ont pu retenir leurs larmes.
Submergés par l'émotion, ils ont exprimé leur reconnaissance infinie envers leur guide, célébrant par la même occasion les liens sacrés qui les unissent à leur famille, leurs amis et leur clientèle dévouée, piliers de leur éclatante réussite.



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