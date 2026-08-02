Le spectre d’un black-out social : les techniciens de la Sonatel annoncent quarante-huit heures de débrayage

C’est un vent de fronde qui s'apprête à souffler sur l’écosystème des télécommunications sénégalaises. Par la voix de leur Collectif, les techniciens des entreprises sous-traitantes de la Sonatel ont officiellement acté le principe d’une grève générale de quarante-huit heures, programmée pour les 5 et 6 août 2026.

De Multelec à Camusat, en passant par Tadex, Sofatelcom ou encore Afritel, aucune composante de cette armée de l'ombre ne semble vouloir déroger au mot d’ordre.

Au cœur de cette discorde, un sentiment d’injustice profondément ancré.



Les grévistes fustigent une précarisation rampante et réclament, avec une insistance solennelle, une revalorisation substantielle de leurs prestations ainsi qu’une harmonisation équitable des rémunérations.

À ces doléances financières s’ajoute l'exigence non négociable d'une sécurisation accrue de leurs conditions d'exercice quotidien.



Le Collectif pointe du doigt les dérives d'un système qui abuse des astreintes dominicales et des jours chômés, sans que la moindre compensation matérielle ne vienne légitimer ce sacrifice du repos dominical.

Plus qu'une simple fronde salariale, ce mouvement se veut une quête de dignité humaine et professionnelle.

Les techniciens d'intervention, rouages indispensables mais trop souvent invisibilisés de la connectivité nationale, exigent de siéger à la table des décisions qui engagent leur destin.

L'appel est donc lancé à la direction de la Sonatel et aux maisons-mères de la sous-traitance pour l'ouverture immédiate d'un tripartisme social, seul horizon capable de désamorcer une crise qui couve.

Le ton est d’ores et déjà martial quant aux suites de la mobilisation. Anticipant d’éventuelles mesures de rétorsion, le syndicat prévient qu’aucune intimidation ne sera tolérée.

Tout licenciement ou suspension arbitraire acté durant ces deux jours de retrait entraînera, par un effet de cliquet, la reconduction automatique du mouvement.

Face à ce bras de fer suspendu au calendrier de la semaine en cours, le Collectif exhorte ses troupes à une mobilisation pacifique mais inflexible, élevant la solidarité professionnelle au rang de devoir civique.





