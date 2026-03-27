Fin d’un repère pour les auditeurs : RFI perd une voix emblématique

RFI a annoncé, dans un communiqué, la fin de sa collaboration avec Claudy SIAR, à l’occasion de la mise en place de sa nouvelle grille de programmes, qui coïncide avec l’arrivée à terme de son contrat fin mars.



Animateur de l’émission Couleurs Tropicales depuis 1995, Claudy SIAR s’est imposé comme l’une des figures de l’antenne, contribuant à la diffusion des musiques africaines et caribéennes sur les ondes de la radio internationale.



La station indique qu’une nouvelle émission sera prochainement lancée afin de mettre en avant les talents d’Afrique et des Caraïbes. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie de renforcement de l’offre musicale, aux côtés de programmes déjà installés tels que Légendes urbaines, BPM – Bonnes Pulsations du Monde, Afro-Club Deluxe, Musiques du monde et L’épopée des musiques noires.



Dans l’intervalle, Afro-Club Deluxe, animée par DJ FaceMaker, Hervé MANDINA, sera diffusée quotidiennement à partir du lundi 30 mars, alors qu’elle était jusque-là programmée le vendredi soir.



RFI souligne, par ailleurs, la contribution de Claudy SIAR au rayonnement de la station et annonce la préparation d’une émission spéciale pour marquer la fin de Couleurs Tropicales.











































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