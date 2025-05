Financement interne: Une levée de 193 milliards FCFA sur le marché de l’UMOA qui dépasse les attentes

L’opération, organisée par l’agence UMOA-Titres, visait initialement un objectif de 180 milliards FCFA. Le résultat dépasse donc les attentes, traduisant la confiance persistante des investisseurs dans la signature sénégalaise.



Ce succès s’explique notamment par l’importante mobilisation des opérateurs nationaux : 97,2 % des souscriptions proviennent d’investisseurs basés au Sénégal. Cette forte participation locale illustre la solidité du marché domestique et l’intérêt croissant des acteurs nationaux pour les instruments de dette publique.



Depuis le début de l’année 2025, le Sénégal a levé un total de 460 milliards FCFA sur le marché de l’UMOA, représentant à lui seul 10 % des émissions publiques régionales, selon les données fournies par UMOA-Titres et relayées par Financial Afrik. Dans le même temps, le pays a honoré ses engagements financiers, avec un remboursement de 337 milliards FCFA de capital et le versement de 52 milliards FCFA d’intérêts.



Cette dynamique confirme la stratégie proactive des autorités sénégalaises en matière de gestion de la dette publique. Elle traduit également leur volonté de renforcer la confiance des investisseurs à travers une politique de financement transparente, maîtrisée et en ligne avec les objectifs de soutenabilité budgétaire.





























































Le Soleil