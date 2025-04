Fonds Force Covid-19 : L’ex-DAGE du ministère du Développement communautaire, Aliou Sow, arrêté pour surfacturation d'une commande 30 000 t de riz

Aliou Sow, ex-DAGE du ministère du Développement communautaire et de l'Équité sociale et territoriale, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC), dans l'affaire des fonds Force Covid-19. Selon les informations de Seneweb, il est poursuivi surfacturation sur le prix du riz à hauteur de 2 749 927 498 F CFA. L'opérateur économique Moustapha Ndiaye, PDG de la société CCMN est son co-accusé. Mais le commerçant, qui est hors de Dakar, a promis de déférer la semaine prochaine à la convocation de la DIC.









Aliou Sow a été déféré, ce vendredi, au parquet de Dakar. Il fait l’objet d’un retour de parquet, en attendant qu’un cabinet d’instruction soit désigné pour l’ouverture d’une information judiciaire.







Sur les faits



Selon des sources policières, par soit-transmis, le procureur de la République a fait recours à la DIC concernant la procédure n°564/DIC/GRI du 17 juillet 2023, demandant l’audition de l’opérateur économique Moustapha Ndiaye. Lequel a été interrogé sur le fait qu'il avait été contacté par les services du ministère du Commerce qui lui avaient fait savoir que le ministère du Développement communautaire allait le saisir pour une commande de 30 000 t de riz, en dehors d'un quelconque appel à la concurrence.







Moustapha Ndiaye a soutenu que c'est Aliou Sow, DAGE du ministère du Développement communautaire, qui l'avait contacté en premier lieu pour l'informer que son ministère a besoin d'un stock important de riz, par le biais du ministère du Commerce. Il l'a aussi informé que le prix fixé est celui du marché et que le paiement se fera après livraison. M. Ndiaye avait précisé que la commande initiale était de 65 000 t, mais qu'il ne pourrait livrer que 30 000 t. Ce qui a été retenu.



Toutefois, il lui a délivré un bon de commande avant de lui faire signer une attestation sur l'honneur et un contrat.



Pour donner crédit à ses déclarations, Moustapha Ndiaye avait déposé les copies de la déclaration sur l'honneur du contrat, du bon de commande et du quitus fiscal qui ont été versés au dossier.



Convoqué pour recevoir notification de sa conduite au parquet de Dakar, l'ex-DAGE Aliou Sow a déposé sur la table des enquêteurs une copie d'un rapport signé par lui-même.



























