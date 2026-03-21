« GARDEZ VOTRE FINANCEMENT »: OUSMANE SONKO RÉPOND À LA MENACE D’UN PAYS ÉTRANGER

Le Premier ministre Ousmane Sonko a célébré la Korité 2026 en Casamance, où il a pris part à la prière ce samedi à la mosquée HLM Nema. À l’issue de ce moment de recueillement, le chef du gouvernement a adressé un message à la nation, mêlant appel à l’unité et fermeté sur les principes de souveraineté.



S’exprimant sur le débat politique, Ousmane Sonko a rappelé l’importance de la liberté d’opinion, tout en invitant l’opposition à privilégier « une opposition des idées » plutôt que des divergences personnelles. Il a également insisté sur la nécessité de placer « l’intérêt supérieur de la nation » au-dessus des considérations individuelles.





Mais c’est surtout sa réaction sur l’importance de la souveraineté qui a marqué son intervention. Le Premier ministre demande à tous les Sénégalais de porter ce combat dénonçant la menace d’un pays étranger, le Luxembourg de suspendre ses financements après l’adoption d’une loi durcissant les actes contre nature.



« J’ai lu dans un article qu’un pays a menacé d’arrêter ses financements suite à l’adoption de cette loi. À mon retour à Dakar, je proposerai qu’on leur adresse une lettre pour leur informer de garder leur financement et de nous laisser avec notre pays », a-t-il déclaré.







Par cette sortie, Ousmane Sonko réaffirme une ligne de fermeté, plaçant la souveraineté nationale au cœur de l’action gouvernementale, quitte à assumer les conséquences diplomatiques et financières.







































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