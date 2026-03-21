Scandale : un joueur sénégalais licencié au Maroc pour son soutien au Sénégal

L’Union islamique d’Oujda a récemment officialisé la résiliation du contrat de son joueur sénégalais Idrissa Ndiaye, une décision qui a rapidement suscité de nombreuses réactions et interrogations dans le monde du football africain. Cette séparation inattendue entre le club marocain et le milieu de terrain intervient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par les polémiques entourant l’attribution du titre de la Coupe d’Afrique des nations 2025.



D’après des informations relayées par le média Foot Africa, cette rupture ne serait pas liée à des raisons purement sportives ou disciplinaires sur le terrain, mais plutôt à une prise de position du joueur en dehors des pelouses, notamment sur les réseaux sociaux. Idrissa Ndiaye aurait en effet réagi publiquement à la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), qui a attribué le titre continental au Maroc au détriment du Sénégal.



Selon plusieurs sources concordantes, le joueur sénégalais aurait tourné en dérision cette décision à travers des publications jugées ironiques, voire moqueuses. Une attitude qui n’aurait pas été du goût de ses dirigeants, dans un contexte où les questions liées à la gouvernance du football africain et à l’impartialité des instances sont particulièrement sensibles. La CAF, déjà au cœur de nombreuses critiques ces dernières semaines, voit chacune de ses décisions scrutée de près par les observateurs et les supporters.



Dans ce climat électrique, toute prise de parole publique, surtout de la part d’un joueur évoluant dans un club directement concerné par l’environnement footballistique marocain, peut rapidement prendre une dimension politique et médiatique. Le geste d’Idrissa Ndiaye, perçu comme une remise en cause de la légitimité de la décision officielle, aurait ainsi été interprété comme un manque de respect ou une atteinte à l’image du club.



Face à cette situation délicate, les dirigeants de l’Union islamique d’Oujda auraient donc choisi de mettre un terme à leur collaboration avec le joueur, privilégiant une approche visant à préserver la stabilité interne et l’image de l’institution. Cette décision, bien que radicale, illustre à quel point les interactions entre sport, politique et communication sont devenues étroitement imbriquées dans le football moderne.



Reste désormais à savoir quelles seront les conséquences pour Idrissa Ndiaye, dont l’avenir professionnel pourrait être impacté par cet épisode, mais aussi comment cette affaire influencera les relations entre joueurs, clubs et instances dirigeantes dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions.







































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