KORITÉ À TOUBA : « REFUSONS D’ÊTRE DES MUSULMANS CIRCONSTANCIELS », UN APPEL À LA CONSTANCE DANS LA FOI

La communauté mouride a célébré, ce samedi, la fête de l’Aïd el-Fitr dans la ferveur à Touba, où la Grande Mosquée a accueilli une foule importante de fidèles venus accomplir la prière marquant la fin du mois de Ramadan.



La prière des deux rakaas a été dirigée par Serigne Fallou Mbacké, fils de Serigne Abdou Khadre Mbacké. En l’absence du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, l’imam a relayé son message centré sur la nécessité de rester fermement attaché à la foi tout au long de la vie.



Dans son sermon, Serigne Fallou Mbacké a d’abord transmis les félicitations du khalife aux fidèles, saluant leur comportement durant le mois de Ramadan. Il a mis en exergue l’intensité de la pratique religieuse observée à Touba, caractérisée par une forte affluence dans les lieux de culte, la multiplication des prières surérogatoires, des conférences religieuses ainsi que la récitation des panégyriques de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme.



L’imam a également insisté sur l’élan de solidarité qui a marqué ce mois béni, notamment à travers les distributions de repas de rupture du jeûne. Une dynamique qu’il a exhorté les fidèles à préserver au-delà du Ramadan. « Le Ramadan est une épreuve de droiture pour le musulman », a-t-il rappelé, appelant à inscrire ces bonnes pratiques dans la durée.



Poursuivant son intervention, Serigne Fallou Mbacké a mis en garde contre toute forme de relâchement spirituel après le mois sacré. « Refusons d’être des musulmans circonstanciels », a-t-il lancé, invitant chacun à se prémunir contre les péchés et à s’engager résolument dans le service de Dieu.



L’imam a, en outre, rappelé aux fidèles l’obligation de rattraper les jours de jeûne non observés. Il a également évoqué les pratiques recommandées après le Ramadan, notamment le jeûne de six jours du mois de Shawwal. S’appuyant sur un hadith, il a souligné les mérites de cet acte, équivalent, en termes de récompense, à une année entière de jeûne.



À travers ce message, le khalife général des mourides invite ainsi les fidèles à faire du Ramadan un point de départ, et non une parenthèse, dans leur cheminement spirituel.



























Rts