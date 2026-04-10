« GROGNE SOCIALE » À DAKAR : LE GOUVERNEMENT APPORTE UNE MISE AU POINT

La secrétaire d’État, porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, a apporté une mise au point à la suite d’un article publié par Radio France Internationale évoquant une « mobilisation massive » et une « grogne sociale » à Dakar mercredi 8 avril 2026.



Dans sa déclaration, la porte-parole du gouvernement a rejeté ces affirmations, précisant que des mouvements de transporteurs ont bien eu lieu, mais dans le cadre d’un dialogue social en cours. Selon elle, ces discussions ont déjà permis d’obtenir des avancées concrètes entre les autorités et les acteurs du secteur.



Elle a également assuré que le Pacte national de stabilité sociale est respecté et mis en œuvre, contrairement aux éléments avancés dans l’article. Le gouvernement souligne ainsi que les échanges avec les partenaires sociaux demeurent ouverts et constructifs.



À travers cette mise au point, les autorités sénégalaises entendent rassurer l’opinion publique sur le climat social, en affirmant que les discussions se poursuivent dans un cadre de concertation visant à préserver la stabilité et la continuité des activités.



























































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