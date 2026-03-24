Gambie : Un nouveau ferry écologique inauguré par le président pour faciliter la traversée entre Banjul et Barra

Adama BARROW, le président de la Gambie, a inauguré lundi un nouveau ferry hybride écologique conçu pour effectuer la traversée de l’estuaire entre Banjul, la capitale du pays, et la ville côtière de Barra.



Ce passage maritime entre Banjul et Barra, les deux sections du pays le plus petit d’Afrique continentale, représente une voie stratégique reliée aux itinéraires terrestres qui desservent l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, rapporte APAnews.





Le bâtiment, récemment réceptionné par le ministère des Transports, des Travaux publics et des Infrastructures, a été construit dans un chantier naval néerlandais et vient d’être inauguré par le président Barrow. Il s’inscrit dans l’évolution graduelle du pays vers des modes de transport plus écologiques, avec pour but de diminuer son impact carbone.



Le président a visité le ferry, nommé « Barra », au port de Barra, décrivant son acquisition comme une étape importante dans l’histoire du transport maritime en Gambie, qui repose encore largement sur des navires équipés de moteurs traditionnels.



S’adressant à une foule de milliers de personnes présentes à l’événement, il a mis l’accent sur la nécessité d’établir un modèle d’exploitation durable pour rentabiliser un investissement de cette envergure. Il a particulièrement souligné l’importance de concentrer sur la gestion des coûts, l’entretien et la qualité du service rendu aux utilisateurs.



« Barra », qui utilise un mélange de générateurs alimentés par carburant et de technologie solaire avec batteries, contribuant ainsi à la diminution des émissions, est le premier ferry de cette catégorie dans une flotte vieillissante. Les autres vaisseaux en activité dépendent uniquement de moteurs à combustion.



Le ferry a la capacité de transporter simultanément plus de 1 000 passagers et plus de 50 véhicules. Au cours des derniers mois, plusieurs sections de la flotte ont été mises hors service pour des travaux d’entretien, y compris le ferry Kunta Kinteh qui a commencé ses opérations en 2017. Suite à son introduction, « Barra » devrait être mis en service dans les jours à venir sur le trajet maritime entre Banjul et Barra.



Selon la Gambia Ferry Services, cette acquisition représente un « jalon important pour notre système de transport maritime et les communautés qui en dépendent ». L’événement a eu lieu dans une atmosphère festive, avec la performance du renommé joueur de kora Jaliba KUYATEH qui a captivé une assistance conséquente incluant des hauts fonctionnaires du gouvernement.



Selon une déclaration publiée avant l’inauguration, le financement de la Banque africaine de développement a permis l’achat du ferry, dans le but d’améliorer considérablement la connexion entre Banjul et Barra en proposant aux utilisateurs un service plus performant, fiable et écoresponsable.



































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