NEW DEAL TECHNOLOGIQUE : OUSMANE SONKO PLACE L’INTEROPÉRABILITÉ ET LE GUICHET UNIQUE AU CŒUR DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Lors du lancement des projets structurants du New Deal technologique, le Premier ministre Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité d’une transformation numérique coordonnée, inclusive et souveraine, mettant en avant l’interopérabilité des systèmes et le guichet unique comme piliers d’un service public modernisé.



Le chef du gouvernement a posé les bases d’une vision claire : la transformation numérique de l’État ne peut réussir sans une mobilisation collective et une stratégie globale rigoureusement respectée. « Le succès de la transformation numérique ne saurait se réduire à une simple exigence politique », a-t-il affirmé, appelant à une action concertée de l’ensemble des acteurs publics.



L’interopérabilité, condition d’efficacité



Au cœur de cette réforme, Ousmane Sonko a dénoncé les dysfonctionnements liés à la fragmentation des systèmes administratifs. Selon lui, l’absence de communication entre plateformes engendre des coûts inutiles, des lenteurs et des procédures complexes pour les usagers.



Il a ainsi érigé l’interopérabilité en « nécessité rigoureuse », indispensable pour mettre fin aux ressaisies répétitives, à la multiplication des identifiants et à la dispersion des services publics.



Le guichet unique, pièce maîtresse



Dans cette dynamique, le Premier ministre a présenté le Guichet Unique du Citoyen comme la principale innovation. Cette plateforme vise à offrir un point d’accès unique aux services administratifs, permettant aux Sénégalais d’effectuer leurs démarches en ligne, de suivre leurs dossiers et de recevoir leurs documents sans déplacement.



« Demain, il devra juste utiliser son téléphone », a-t-il illustré, évoquant notamment la simplification des procédures comme l’obtention du casier judiciaire.



La plateforme e-Consulat s’inscrit dans la même logique, en facilitant les démarches administratives des Sénégalais de la diaspora à travers un service en ligne sécurisé et accessible.



Des infrastructures souveraines et performantes



Pour soutenir cette ambition, Ousmane Sonko a mis en avant le renforcement des infrastructures numériques nationales. Le déploiement du cloud dans les data centers de Diamniadio et d’Orana garantit, selon lui, un hébergement sécurisé des données sensibles sur le territoire national.



Le gouvernement annonce également une augmentation significative de la bande passante, passant de 600 mégabits à 20 gigabits, ainsi que l’extension de l’intranet administratif pour améliorer les conditions de travail des agents publics.



Cybersécurité et inclusion numérique



Face à la montée des cybermenaces, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de doter le Sénégal d’une stratégie robuste en matière de cybersécurité, accompagnée d’outils conformes aux standards internationaux.



Parallèlement, il a mis l’accent sur l’inclusion numérique, avec le lancement d’un projet de connectivité universelle visant à offrir un accès gratuit à internet à plus d’un million de Sénégalais, notamment dans les zones enclavées.



Soutien à l’innovation et à la jeunesse



Le gouvernement entend également stimuler l’écosystème technologique à travers le Start-up Act, destiné à accompagner les jeunes entrepreneurs. Ousmane Sonko a salué le potentiel de la jeunesse sénégalaise et réaffirmé l’ambition de faire du pays un hub technologique à l’échelle africaine.



Il a, dans la foulée, adressé ses félicitations au ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, pour son rôle dans la mise en œuvre de cette stratégie.



Un État au service du citoyen



En conclusion, le Premier ministre a rappelé que cette transformation vise avant tout à améliorer le quotidien des citoyens. Derrière chaque innovation, a-t-il souligné, se trouvent des Sénégalais en quête de services publics plus accessibles, plus rapides et plus efficaces.



« Le New Deal technologique n’est pas un programme. C’est un engagement », a-t-il conclu, réaffirmant la volonté de bâtir un État numérique cohérent, inclusif et souverain.













































































Rts