BR de Keur Massar : ce que Ndiap Zo et le lutteur Liss Ndiago ont déclaré aux enquêteurs

Interrogés sur procès-verbal, ces deux célébrités sont passées aux aveux devant les enquêteurs. Le danseur Ndiap Zo aurait reconnu être un simple consommateur de drogue, mais a nié être un trafiquant, selon des sources de Seneweb.



De même, le célèbre lutteur de Diamaguène Sicap-Mbao, Liss Ndiago, aurait déclaré être un consommateur et non un dealer.



Il ressort du dossier qu'un certain Siraba Diagne, alias "Siteu", est soupçonné d'être le trafiquant qui approvisionnait le réseau en drogue. Le présumé dealer Diagne a été récemment libéré de prison suite à une grâce présidentielle.



À l'exception de Siraba, les quatre autres mis en cause auraient déclaré être de simples consommateurs de drogue.



Les enquêteurs de la Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar sont à pied d'œuvre pour arrêter les grands fournisseurs du réseau ainsi que d'autres membres. D'autres têtes pourraient tomber dans le cadre de l'enquête. Le chef du parquet de Pikine-Guédiawaye pourrait solliciter l'ouverture d'une information judiciaire après leur déferrement au tribunal.























































Igfm