MONDIAL 2026 : LE SÉNÉGAL PREND SES MARQUES À RUTGERS UNIVERSITY

Les Lions du Sénégal ont effectué, ce jeudi, leur première séance d’entraînement sur les installations de Rutgers University, leur camp de base durant la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Sous une chaleur accablante dépassant les 36°C, les hommes du sélectionneur national ont entamé leur préparation pour leur entrée en lice face à la France.



Malgré les conditions climatiques exigeantes, l’ambiance était au rendez-vous. De nombreux supporters ont fait le déplacement pour assister à cette première prise de contact des Lions avec les terrains d’entraînement du New Jersey. Une présence qui a contribué à renforcer la motivation du groupe sénégalais.



L’ensemble de l’effectif a pris part à la séance, un signal positif à quelques jours d’un rendez-vous majeur contre les Bleus. Les joueurs ont enchaîné exercices physiques, ateliers techniques et travail tactique dans le cadre d’une préparation minutieuse de cette première rencontre du Mondial.



Installée depuis peu dans le New Jersey, la sélection sénégalaise poursuit ainsi sa montée en puissance avant d’affronter l’équipe de France dans un match qui s’annonce comme l’une des affiches les plus attendues du groupe. Avec un groupe au complet et une préparation lancée dans de bonnes conditions, les Lions affûtent progressivement leurs armes dans l’espoir de réussir leur entrée dans la compétition et de confirmer leurs ambitions sur la scène mondiale.











































Rts