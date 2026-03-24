Suite et pas fin AFFAIRE PAPE CHEIKH DIALLO ET CIE- Kadior Cissé, un présentateur de la 7TV et partenaire de Magib Seck, tombe !

Encore une prouesse à l'actif des enquêteurs de la Brigade de gendarmerie de Keur Massar!



En effet, dakarposte, qui suit comme de l'huile sur le feu, ce qu'il est convenu d'appeler le scandale des gays impliquant l'animateur Pape Cheikh Diallo, le chanteur Djiby Dramé et consorts, est en mesure de révéler qu'un présentateur de la 7TV est entre les mains de la maréchaussée, précisément la Brigade de Keur Massar.



Des infos fiables en notre possession, il s'avère que Kadior Cissé, puisqu'il s'agit de lui, est tombé dans la nasse des pandores suite à l'exploitation du téléphone portable du sieur Magib Seck, dont il ou elle figure parmi les ...partenaires .



Il a été cueilli chez lui aux environs de 14 heures par des éléments de la gendarmerie sur instruction de la tutelle.



La fouille de l'appareil appartenant au sieur Seck (déja écroué ) a, nous revient-il, révélé des messages entre autres choses des plus compromettantes impliquant plusieurs partenaires uranistes (entendez homosexuels ).



Selon des sources de dakarposte, l'étau judiciaire continuera de se resserrer sur ce réseau d'homos .



En un mot comme en mille, il faut s'attendre à d'autres arrestations et à des niveaux jusque-là insoupçonnés !





Affaire à suivre...









njaydakarposte@gmail.com