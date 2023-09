Gamou Tivaouane 2023 : Serigne Habib Sy Mansour présente les condoléances du Khalife aux Mourides, aux peuples marocains et libyens et invite à des moments de dévotion et de prières pour la paix, la stabilité...

Lors du face à face du comité d'organisation et de la cellule de communication de la Zawiya Tijaniyya avec la presse en prélude au Gamou 2023, Serigne Habib Sy Mansour qui faisait partie des représentants du Khalife général des Tidianes, a présenté à toute la communauté Mouride les condoléances de Serigne Babacar Sy suite au rappel à Dieu de Serigne Saliou Touré. Qui, dira-t-il, a dignement, de son vivant, rempli son rôle de représentant de Serigne Touba qui lui était assigné dans la cité. Il a aussi, sur consigne du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy, témoigné de la solidarité des Tidianes et de la Ummah islamique aux frères Libyens et Marocains qui ont disparu lors des événements tragiques survenus dans leurs pays.

Il a invité les populations de Tivaouane à ne ménager aucun effort, en cette période de grande affluence des fidèles, pour leur ouvrir grandement leurs portes afin de leur permettre de dérouler dans les meilleurs conditions leur pèlerinage dans la sainte ville de Maodo.

Les chauffeurs également ne sont pas en reste. Serigne Habib Sy Mansour a invité ces derniers au calme et à la retenue pour un Gamou 2023 sans accident.

Cependant, il a tenu à rappeler aux fidèles que cet événement religieux célébrant la naissance du Prophète (PSL) doit être un moment de dévotion et de prière pour la paix, la stabilité et la réussite dans tout projet.

À rappeler que le thème de cette édition 2023 est : "C'est vers la guidance du Prophète (PSL) que nous orientons les générations futures".









































dakaractu