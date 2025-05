Garage Casamance : un jeune prend la fuite, six dealers arrêtés avec MDMA, haschich et ecstasy

Le flair policier a encore parlé à Grand Dakar. Le dimanche 4 mai 2025, une mission de sécurisation menée par le commissariat d’arrondissement de Grand Dakar a abouti à l’interpellation de six (06) individus pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue.



Tout est parti d’un renseignement faisant état d’un réseau actif dans le quartier. Lors de leur opération, les agents ont aperçu un groupe assis devant une maison, non loin du garage Casamance. L’un des jeunes, visiblement nerveux, s’est brusquement détaché du groupe pour se précipiter à l’intérieur d’une autre maison. Pris en filature, il a mené les policiers jusqu’à une chambre où six suspects ont été trouvés.



La perquisition a permis la saisie de neuf (09) boulettes en poudre de MDMA, huit (08) boules de haschich et un comprimé d’ecstasy. Tous ont été conduits au poste et placés en garde à vue



































DAKARACTU