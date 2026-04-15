Grève des transporteurs : les 8 chauffeurs de Dahra condamnés à de la prison ferme

Le tribunal de grande instance de Louga a condamné ce matin les huit chauffeurs grévistes de Dahra à un mois ferme et une amende de 50.000frs à chacun.



Les prévenus son poursuivis pour destruction de bien appartenant à autrui, association de malfaiteurs et trouble à l’ordre public.



Pour rappel les mis en cause ont été arrêtés le Mardi 7 Avril dernier à Dahra. Etant grévistes ils empêchaient leurs collègues non-grévistes de transporter des passagers à Dakar. Pire encore, ils sont accusés d’avoir caillassé le par -brise d’un «War gainde» avec à bord des passagers à destination de Dakar



Alertés les gendarmes de la brigade de Dahra sous la houlette de l’adjudant-chef Séne se sont transportés sur les lieux. Les huit partisans de la grève ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils ont été déférés le vendredi 10 Avril 2026 au parquet de Louga pour destruction de biens, mise en danger de la vie d’autrui entrave à la libre circulation des personnes.





















































senewseb