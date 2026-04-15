PAIX ET SÉCURITÉ EN AFRIQUE : DAKAR ABRITE LA 10e ÉDITION DU FORUM INTERNATIONAL LES 20 ET 21 AVRIL

Le Sénégal sera, les 20 et 21 avril prochains, le centre des réflexions africaines sur la paix et la sécurité, à l’occasion de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. La rencontre se tiendra au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), selon les organisateurs.



Cette édition anniversaire sera présidée par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Elle intervient dans un contexte continental marqué par une montée des défis sécuritaires, mais aussi par des mutations profondes des équilibres géopolitiques mondiaux.



Placée sous le thème « L’Afrique face aux défis de stabilité, d’intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ? », cette rencontre de haut niveau réunira des experts, des responsables politiques, des autorités militaires ainsi que des acteurs de la société civile. L’objectif est de favoriser un dialogue inclusif sur les réponses à apporter aux crises qui touchent le continent.



Les débats s’articuleront autour de questions essentielles telles que la souveraineté des États africains face aux dynamiques d’intégration régionale, la consolidation des institutions, ainsi que la nécessité de bâtir des partenariats internationaux plus équilibrés et respectueux des priorités africaines.



Deux grandes sessions plénières structureront les travaux. La première portera sur « Souveraineté et enjeux contemporains : l’Afrique entre périls et opportunités », tandis que la seconde abordera « Intégration régionale et sécurité collective : opportunités ou défis pour les États africains ? ».





















Rts