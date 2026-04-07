Grève des transporteurs : les tarifs flambent

Les transporteurs entament leur deuxième semaine de grève. Malgré quelques points de revendication satisfaits, ils refusent de reprendre la route. Si à Dakar, les conséquences sont moins ressenties, dans les régions, les usagers broient du noir. Pour un trajet Dakar-Matam, certains sont obligés de débourser jusqu’à 25 mille francs en lieu et place des 10 mille. C’est le cas de cet enseignant qui, devant participer à une réunion syndicale dans la capitale, a dû casquer 25 mille pour trouver une place…dans une ambulance.