Grève nationale des concessionnaires du nettoiement à partir de ce mercredi

À l’approche de la Korité, les concessionnaires du nettoiement menacent de laisser les rues dans l’insalubrité. Ils annoncent un arrêt de travail à partir de ce mercredi 18 mars sur l’ensemble du territoire national. La décision a été rendue publique par leur porte-parole, Boubacar DIALLO, secrétaire général du collectif, lors d’un point de presse tenu à la décharge de Mbeubeuss. Selon lui, cette mesure fait suite à des difficultés financières persistantes liées au non-paiement de plusieurs factures par l’État, à travers la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED). « À partir de demain, nos camions seront à l’arrêt », a-t-il déclaré.



Les concessionnaires évaluent le montant des arriérés dus à près de 27 milliards de FCFA, un chiffre qui n’inclut pas encore les créances de l’année 2026. Ils dénoncent un mécanisme budgétaire qu’ils jugent inadapté. Selon leurs explications, les budgets votés servent essentiellement à apurer les dettes des années précédentes. Ainsi, le budget de 2025 aurait permis de régler les arriérés de 2024, tandis que celui de 2026 est déjà entamé sans couvrir les engagements en cours. Sur une enveloppe globale estimée à 36 milliards de FCFA, près de 9 milliards auraient déjà été consommés, réduisant considérablement les marges de manœuvre pour le reste de l’année.





Face à cette situation, les concessionnaires affirment avoir multiplié les démarches auprès des autorités compétentes, notamment les ministères en charge des Finances, du Budget et de l’Environnement. Malgré plusieurs correspondances, ils déplorent l’absence de réaction. « Nous avons épuisé toutes les voies de recours », a insisté leur porte-parole, laissant planer l’incertitude sur la gestion des ordures ménagères à quelques jours de la fête.















































Walf