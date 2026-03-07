Guédiawaye : la mère soulève les draps et tombe sur l'amant de sa fille de 17 ans, à l'heure du kheud

Le réveil a été brutal pour la famille Kandji à la Cité Comico de Wakhinane-Nimzatt. Selon L'Observateur, qui donne l'information, ce qui devait être un paisible repas de l’aube (kheud) a viré au scandale familial et judiciaire. I. Sène, alias « Saourou », un conducteur de moto-taxi de 21 ans, a été déféré au parquet après avoir été découvert caché dans la chambre de sa petite amie de 17 ans.



L’idylle clandestine face au flair maternel



L’histoire remonte à trois ans, rembobine la même source. Malgré le déménagement de la jeune S. P. Kandji, élève en classe de Seconde, leur relation a survécu à la distance. Dans la nuit de jeudi à vendredi, après un thiant (chant religieux), détaille le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm), Saourou reçoit un appel de sa dulcinée vers 5 heures du matin. Profitant du sommeil de ses parents, l’adolescente, née en 2008, l’invite à la rejoindre. Mais la mère, qui soupçonnait déjà ce « fricotage », était aux aguets.





La découverte sous la couverture



Le plan d’infiltration a volé en éclats lorsque la maîtresse de maison a fait irruption dans la chambre. Dans un geste désespéré, la lycéenne tente de dissimuler son amant sous ses draps. Peine perdue : en soulevant la couverture, la mère tombe nez à nez avec le jeune homme dans une « posture suspecte ». Hors d’elle, elle ameute le voisinage et conduit le duo manu militari au poste de police de Wakhinane-Nimzatt.



Une plainte pour viol



Si une plainte pour viol a d’abord été déposée, le mis en cause évoque une relation amoureuse consentie. L’examen médical à l’hôpital Baudoin n’a pu être effectué immédiatement, la jeune fille étant en période de menstruations. En attendant les résultats médicaux, le délit de détournement de mineure a été retenu contre le conducteur de « thiak-thiak ». Déféré au parquet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, Saourou Sène a bénéficié d’un retour de parquet et sera fixé sur son sort dans les prochains jours, complète le titre de Gfm.





































































