Lutte sénégalaise : Canal+ s’offre l’exclusivité du choc Modou LO vs Sa Thiès

La chaîne cryptée Canal+ a officialisé, ce vendredi, la signature d’un contrat de partenariat avec le promoteur Baye NDIAYE pour la diffusion en direct et en exclusivité du « combat royal » entre Modou Lô et Sa Thiès, prévu le 5 avril prochain.



Grâce à cet accord stratégique rapporté par le quotidien Record, l’affiche tant attendue pour la couronne de Roi des Arènes sera diffusée sur Canal+ Sport 1. Ce dispositif permet à la lutte avec frappe de s’exporter massivement, offrant aux abonnés répartis dans 48 pays du continent la possibilité de suivre le duel en temps réel.

















https://walf-groupe.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_7197.jpeg







































Walf