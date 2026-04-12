Guerre au Moyen-Orient: Donald Trump ordonne le blocus naval du détroit d'Ormuz

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 12 Avril 2026 à 17:44 modifié le Dimanche 12 Avril 2026 - 19:45

Le président américain Donald Trump a ordonné ce dimanche 12 avril 2026, avec « effet immédiat », un blocus naval américain du détroit d'Ormuz, pour empêcher tous les navires d'entrer et de sortir du détroit. Des annonces qui surviennent après l'échec des États-Unis et de l'Iran à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad, au Pakistan.



Les États-Unis « bloqueront tous les navires entrant ou sortant du détroit d’Ormuz ». La marine a aussi pour consigne d'intercepter les navires se trouvant dans les eaux internationales et ayant payé un droit ​de péage à l'Iran. Les Gardiens de la Révolutions iraniens assurent, eux, avoir le détroit « sous contrôle ».

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