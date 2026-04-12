Transmission de VIH : Ce que disent les résultats médicaux de Hady Guèye

C'est une bonne nouvelle pour le styliste Hady Guèye, placé sous mandat de dépôt vendredi dernier par le juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.



Les résultats des examens médicaux le disculpent totalement de l'accusation de transmission volontaire du VIH.



Mais le tailleur-styliste a finalement été inculpé pour association de malfaiteurs et actes contre nature.



Soupçonné d'être en couple avec Pape Cheikh Diallo, il demeure néanmoins en détention. Depuis le début du démantèlement de ce réseau de présumés homosexuels jusqu'à hier samedi, les gendarmes de la Brigade de recherches de Keur Massar ont interpellé au total 63 suspects.



Pour rappel, après le déferrement des 12 premiers suspects interpellés, dont Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé, le procureur Saliou Dicko avait sollicité l’ouverture d’une information judiciaire en requérant un mandat et en visant X.





























































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