Guerre au Moyen-Orient: mardi sera «le jour le plus intense de frappes» contre l’Iran, prévient Washington

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a affirmé que le mardi 10 mars constituerait «le jour le plus intense de frappes» sur l'Iran depuis le début de la guerre le 28 février 2026. «Le plus grand nombre d'avions de combat, de bombardiers, de frappes», a énuméré le ministre lors d'une conférence de presse au Pentagone suivie par l'AFP.



Pete Hegseth a affirmé en outre que « les dernières 24 heures ont vu l'Iran lancer le plus faible nombre de missiles qu'ils ont été capables de lancer jusque-là ».



Interrogé sur la position des Etats-Unis après plus de 10 jours de guerre, le chef du Pentagone a vanté une « position très solide », mais a décliné toute précision sur la durée envisagée du conflit. « Le président a établi une mission très spécifique à accomplir, et notre boulot c'est de l'accomplir sans relâche », a déclaré Pete Hegseth, ajoutant qu'il revenait à Donald Trump d'être « aux commandes ». « Ce n'est pas à moi de conjecturer si c'est le début, le milieu, ou la fin » du conflit, a-t-il déclaré.