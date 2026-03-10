Le G7 dévoile un nouveau plan d’actions et menace de paralyser l’école

La tension ne baisse pas dans le secteur éducatif. La coalition syndicale G7 a dévoilé un sixième plan d’actions qui s’étalera du 10 au 16 mars 2026, avec pour objectif de maintenir la pression sur les autorités jusqu’à satisfaction de leurs revendications. Selon Le Quotidien, le mouvement va débuter dès ce mardi 10 mars avec un débrayage programmé à partir de 9 heures. Le mercredi 11 mars sera marqué par une journée de grève totale sur l’ensemble du territoire national.



Le vendredi 13 mars sera observé une seconde grève totale, également valable sur tout le territoire. Elle va être accompagnée d’une conférence de presse des secrétaires généraux des syndicats membres du G7, qui feront le point sur la situation.





Le cycle de protestation va s’achever le lundi 16 mars avec un nouveau débrayage à 9 heures et des assemblées générales dans les établissements et les communes. Un grand rassemblement est également prévu devant l’Inspection de l’éducation et de la formation de Dakar-Plateau, un lieu symbolique au cœur du dispositif éducatif de la capitale.



Cette nouvelle salve de protestations intervient alors que les précédents plans d’action du G7 n’ont pas permis d’obtenir satisfaction sur les revendications portées par la coalition syndicale.













































Walf