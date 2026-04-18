Guinée-Bissau: les avocats de Domingos Simoes Pereira s’insurgent contre sa détention «arbitraire»

Domingos Simoes Pereira, opposant et leader du PAIGC, est poursuivi pour des faits présumés de crimes économiques. Il avait été arrêté au lendemain du coup d'État du 26 novembre dernier contre le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo. Domingos Simoes Pereira a, depuis, été libéré mais il est toujours assigné à résidence.



Ses avocats, dont Maître Saïd Larifou, qui fait partie du collectif, protestent dans un communiqué publié, ce vendredi.



« Ce communiqué dénonce la privation des droits élémentaires de notre client. Notre client n’est pas libre ; il n’a pas été libéré. Il est barricadé, il est pris en otage. Aucune base légale ne justifie à ce que Mr. Domingos Pereira soit maintenu barricadé chez lui et qu’il soit privé de la visite de ses avocats et puis, qu’il soit privé aussi de la visite de son médecin. Tout cela est très inquiétant et, comme ces actes continuent d’être commis et tolérés, nous n’allons pas laisser les choses comme ça. Nous allons prendre des initiatives qui sont à la hauteur même des graves atteintes commises contre le droit de notre client », explique Maître Saïd Larifou.

