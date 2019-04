HLM Hann Maristes : la SDE coupe l’eau à 300 familles et évoque une ardoise de 200 millions

Elles sont pas moins de 300 familles qui n’ont plus d’eau à HLM Hann Maristes, plus connue sous l’appellation de cité des Lionnes. Et pour cause, la SDE a coupé la fourniture du liquide précieux et a même enlevé les compteurs à ces familles, selon la RFM.

La Société d’exploitation des eaux du Sénégal réclame une ardoise de 200 millions à ces habitants. Toutefois, ces derniers disent payer régulièrement leurs factures d’eau et soutiennent n’avoir aucune arriérée.

Le directeur de la SN HLM, Mamadou Kassé dit avoir hérité de cette situation qui date de 1992, selon la même source. Mais il a déclaré s’atteler à trouver des solutions pour régler ce problème.