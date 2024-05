HLM : Il plante un couteau dans le ventre de son rival, pour les beaux yeux d'une fille

Les relations entre prétendants sont parfois conflictuelles et ponctuées par des violences qui vont jusqu'au crime passionnel. Aux HLM Montagne, deux jeunes qui courtisaient la même fille se sont battus. Au cours de la bagarre sanglante, C. Diouf a poignardé son rival B. Sène au niveau du ventre.



Le transport effectué sur les lieux a permis aux limiers du commissariat de Biscuiterie-HLM de trouver la victime couchée au sol, le ventre perforé, selon des sources de Seneweb. Quant à l'auteur, il a été maîtrisé par des jeunes.



Après le constat d'usage des hommes du commissaire Kimintang Ndao, B. Sène a été évacué par les sapeurs-pompiers à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff où il est en soins. C. Diouf, lui, a été placé en garde à vue dans les locaux de la police.

































































seneweb