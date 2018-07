Harouna Dia encore dénigré – Un plan de déstabilisation élaboré contre l’ami de Macky est-il en cours ?

C’est à se demander s’il n’y pas un plan savamment concocté pour tenter de salir les proches du Président Macky Sall. Car au rythme où sa famille et ses amis sont systématiquement pilonnés par une certaine presse, il y a fort à parier que des individus tapis dans l’ombre sont en train de dérouler une stratégie bien élaborée. C’est ainsi qu’un responsable comme Harouna Dia fait régulièrement l’objet d’attaques dans le dos, surtout dans la presse en ligne. Après le récent amalgame développé exprès sur le groupe Siham, attributaire de vastes terres de culture dans le Fouta et dont on lui a attribué à tort la propriété, voilà qu’un nouveau mensonge est en train d’être développé sur son dos. On associe son nom à celui d’un certain Demba Dia qui a été nommé Consul en Espagne. Selon ses détracteurs, Demba Dia serait très lié à Harouna Dia, ce qui aurait motivé sa nomination au vu de la proximité entre le milliardaire et le président de la République. Ce qui est naturellement faux car Harouna Dia ne connaît pas du tout ce Demba Dia et n’entretient aucune relation avec lui. Mais il semble que c’est de l’intérieur même que les attaques contre Harouna Dia sont organisées, par des militants de l’Apr ou des membres de la coalition présidentielle jaloux de l’amitié que le Président Sall lui accorde. Harouna Dia a été de tous les combats en faveur de l’Apr et de son chef, il met la main à la poche à chaque fois qu’il est sollicité pour les activités du parti et ne ménage aucun effort pour faire réélire son ami et candidat. Ses détracteurs qui utilisent la presse pour tenter de jeter le discrédit sur lui perdent sans doute leur temps car «la bave du crapaud ne peut atteindre la blanche colombe».