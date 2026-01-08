Haute Cour de justice : Les anciens ministres Sophie Gladima et Ismaïla Madior Fall envoyés en procès

C’est la deuxième fois dans l’histoire politique du Sénégal que des ministres de la République sont renvoyés en justice devant la Haute cour de justice. Après le Premier ministre Mamadou Dia, figure emblématique de la crise politique sous le président Léopold Sédar Senghor, et ses coaccusés pour tentative de coup d’État en 1962, deux anciens ministres du régime de Macky Sall seront jugés devant cette juridiction.

Il s’agit de l’ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, et d’Aïssatou Sophie Gladima, ex-ministre des Mines et de la Géologie.

Selon les informations de Seneweb, la commission d’instruction a renvoyé, ce 7 janvier 2026, ces deux dossiers devant la juridiction de jugement. La commission d’instruction sous la houlette du premier président de la Cour d’appel de Dakar, Abdoulaye Ba, a ainsi réglé définitivement leurs dossiers dans le cadre de la reddition des comptes.

Aïssatou Sophie Gladima a été mise en accusation dans le cadre du fonds Force Covid-19 pour détournement de deniers publics, tandis qu’Ismaïla Madior Fall est poursuivi pour corruption et pratiques assimilées.

À cette étape politico-judiciaire, la cour sera composée de juges titulaires élus par l’Assemblée nationale. Elle sera présidée par le premier président de la Cour suprême, assisté du président de la chambre pénale de ladite cour. Parmi les huit députés nommés juges, un seul est issu de l’opposition, les autres appartenant à la mouvance présidentielle. Le ministère public est représenté par le procureur général près la Cour suprême.

































































SENEWEB