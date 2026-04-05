Hommage à un compagnon du monde rural et talibé mouride

Nous perdons aujourd'hui un homme dont la vie entière aura été une leçon de cohérence entre la conviction et l'action. Il s'agit de CHEIKH BAARA GUEYE, maire de Daaru Naïm.

Son engagement pour le monde rural ne relevait pas d'une posture intellectuelle, mais d'une certitude profonde : la dignité des paysans et la valorisation des terroirs constituent des fondements irréductibles de toute société qui ambitionne la justice et la solidarité. Il portait cette conviction avec une constance que les années n'ont jamais entamée.

Compagnon de route fiable, il était de ceux qui n'abandonnent ni leurs idées ni leurs amis lorsque les circonstances deviennent difficiles.

La loyauté n'était pas pour lui une vertu d'occasion ; elle structurait sa manière d'être au monde, dans les engagements publics comme dans les liens privés.

Sa vie spirituelle éclairait et soutenait son action temporelle. Talibé mouride authentique, profondément attaché à l'enseignement de Cheikhoul Khadim, il incarnait cette alliance trop rare entre dévotion sincère et engagement concret pour le bien commun.

La voie mouride n'était pas pour lui un refuge, mais une source de discipline intérieure et de force morale, dont il tirait les ressources nécessaires à ses combats quotidiens.

Il s'en va en laissant moins des réalisations à inventorier qu'un exemple à méditer : celui d'une existence vécue dans la droiture, la foi et le service désintéressé.

Que sa mémoire continue d'orienter ceux qui ont eu la chance de le connaître, et que son engagement demeure une référence pour ceux qui viendront après nous..





CHERIF SALIF SY