Marie Khone Faye : Un Message de Fierté et d'Unité pour l'Indépendance

"Ce sentiment de fierté est d’autant plus fort avec ce défilé délocalisé dans la mythique ville de Thiès, qui illustre pleinement ce que le peuple sénégalais peut réaliser dans l’unisson, la cohésion et l’engagement de toutes les forces vives au service de notre pays", écrit-elle.



La Première Dame adresse ses meilleurs vœux à tous les Sénégalais, d’ici comme d’ailleurs dans le monde, pour cette journée de célébration de l'indépendance.

































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