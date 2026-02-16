Iba Seck et les trois autres interpellés, déférés ce matin, à un pas de la …prison (EXCLUSIVITÉ SOLO MÉDIAS GROUPE)

Des informations fiables en notre possession, il ressort que les quatre individus supplémentaires été interpellés dont les tests médicaux ont révélé qu'ils sont tous porteurs du VIH, ont été déférés au parquet de Guédiawaye.



Inutile d'être devin pour subodorer qu'ils seront écroués eu égard à la gravité des infractions.



L'un de ces derniers suspects a admis entretenir des rapports sexuels non protégés tout en connaissant son statut sérologique depuis 2021.



En effet, l’enquête menée par la Brigade de recherches de Keur Massar dans le dossier « Pape Cheikh Diallo et Cie » a franchi un nouveau palier. L’arrestation d’Ibrahima Magib Seck a permis aux enquêteurs de recueillir des déclarations décisives sur le déroulement des faits survenus aux Mamelles, tout en mettant en lumière une dimension de santé publique qui complexifie la procédure.



Les investigations s’accélèrent autour de cette affaire de mœurs qui mobilise les services de gendarmerie.



Placé en garde à vue, Ibrahima Magib Seck a collaboré avec les enquêteurs lors de son audition. Le mis en cause a reconnu avoir organisé la soirée privée au cœur du dossier. Il a également confirmé la présence de plusieurs participants, dont un ressortissant français, lors de cet événement aux Mamelles.



Ces arrestations s'inscrivent dans une enquête plus vaste touchant un réseau à Keur Massar et une affaire de pédocriminalité à Saly. Au total, sur 16 personnes récemment interpellées à Dakar, 12 ont été testées positives au virus.



La loi sénégalaise punit la transmission volontaire du VIH de peines allant de 5 à 10 ans de prison, assorties d'amendes significatives



Le procureur Saliou Dicko a considérablement corsé le dossier. Les prévenus sont poursuivis pour des faits graves, notamment :



Actes contre-nature présumés.

Transmission volontaire du VIH (fondée sur des rapports non protégés par le principal mis en cause).

Association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux.

Nouvelles accusations de trafic de drogue ajoutées lors de l'instruction.