Immigration irrégulière : une pirogue de fortune en provenance du Sénégal avec 69 individus à son bord, a accosté lundi sur la côte espagnole.

L’information a été livrée, ce mardi, par le directeur de la police de l’air et des frontières, le contrôleur général Mame Seydou Ndour. Coordonnateur du Partenariat Opérationnel Conjoint (POC), l’autorité prenait part à Dakar à un séminaire régional intitulé « pour un renforcement de la coopération régionale judiciaire et policière dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes. »



Selon lui, la pirogue de fortune est partie des côtes sénégalaises, « ce qui montre l’ampleur de la tâche, mais également la détermination des trafiquants à poursuivre leurs œuvres quel qu’en soit le prix. Nous devons faire montre de la même détermination pour contrer leurs actes », a confié le contrôleur général.



Mame Seydou Ndour a plaidé pour une collaboration régionale judiciaire et policière afin d’établir des liens de poursuites contre les auteurs. Doté d’un budget d’environ 6 milliards FCFA, le POC a pour ambition de lutter contre l’immigration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des personnes. Mise en œuvre par le Civipol, opérateur du ministère de l’intérieur français en partenariat le Sénégal et la FIIAPP, agence espagnole de coopération, il est animé par une équipe sénégalo-europénne...













































dakaractu