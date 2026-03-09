Dakarposte.com - Le site des scoops
Iran : Mojtaba Khamenei succède à son défunt père, Ali Khamenei, au poste de guide suprême

Rédigé par Dakarposte le Lundi 9 Mars 2026 à 16:31 modifié le Lundi 9 Mars 2026 - 17:40

Un panel de religieux iraniens a choisi dimanche l'un des fils du défunt guide suprême pour lui succéder à la tête du pays. Donald Trump a qualifié cette nomination d'"inacceptable", affirmant qu'elle "ne durera pas longtemps", tandis qu'Israël le désigne comme une cible potentielle.


Iran : Mojtaba Khamenei succède à son défunt père, Ali Khamenei, au poste de guide suprême
Les autorités iraniennes ont annoncé lundi que Mojtaba Khamenei, fils de feu l'ayatollah Ali Khamenei, avait été nommé prochain guide suprême du pays, alors que les attaques américaines et israéliennes entrent dans leur dixième jour et continuent de frapper la capitale, Téhéran.

L'Assemblée des experts iranienne a choisi comme prochain guide suprême un religieux de 56 ans, qui entretient des relations étroites avec le Corps des gardiens de la révolution islamique, une organisation paramilitaire. Ce groupe a été responsable d'une grande partie des représailles iraniennes de ces derniers jours et a juré de venger la mort d'Ali Khamenei, tué le 28 février.


Donald Trump dénonce un choix "inacceptable"

Mojtaba Khamenei, qui n'a pas été vu ni entendu publiquement depuis le début de la guerre, était depuis longtemps candidat à ce poste, même avant les frappes aériennes qui ont éliminé son père, et bien qu'il n'ait jamais été élu ou nommé à un poste gouvernemental auparavant.

Sa nomination semblait susciter une certaine dissidence, car beaucoup désapprouvaient l'idée de transmettre le titre de guide suprême par héritage, établissant ainsi un parallèle avec le régime du shah, renversé par la révolution islamique en 1979.




Cependant, l'Assemblée des experts, composée de hauts dignitaires religieux, souhaitait probablement qu'Ali Khamenei poursuive la guerre. Son fils, à qui l'opinion attribue des positions encore plus radicales que son défunt père, sera désormais responsable des forces armées et de toute décision concernant le programme nucléaire de Téhéran.

Si les principaux sites nucléaires iraniens – Fordo, Ispahan et Natanz – sont toujours en ruines après les frappes américaines de l'année dernière, Téhéran détient toujours des stocks d'uranium hautement enrichi, qui auraient été déplacés avant les attaques américaines de juin.

L'uranium enrichi en Iran serait proche du niveau requis pour la fabrication d'armes nucléaires. Mojtaba Khamenei pourrait donc choisir de faire ce que son père n'a jamais fait publiquement : se lancer dans la course à la bombe.



Israël l'a déjà désigné comme une cible potentielle, tandis que Donald Trump a critiqué l'idée que Mojtaba Khamenei prenne le pouvoir.

"Le fils de Khamenei est inacceptable à mes yeux", a déclaré le président américain. "Nous voulons quelqu'un qui apportera l'harmonie et la paix en Iran".

Donald Trump a déclaré dimanche aux médias américains qu'il souhaitait avoir son mot à dire sur la personne qui arriverait au pouvoir une fois la guerre terminée. Il a averti qu'un nouveau dirigeant, choisi sans consulter Washington, "ne resterait pas longtemps en place".



Soutien des Gardiens de la révolution

En revanche, les Gardiens de la révolution iraniens ont publié un communiqué exprimant leur soutien au nouveau guide suprême, tout comme le Hezbollah libanais, groupe soutenu par l'Iran.



Ali Larijani, haut responsable de la sécurité iranienne, s'exprimant à la télévision d'État iranienne, a salué "le courage" de l'Assemblée des experts qui s'est réunie malgré la poursuite des frappes aériennes sur Téhéran. Il a déclaré que Mojtaba Khamenei avait été formé par son père et qu'il était capable de gérer la situation.


Le nouveau guide suprême bénéficie également du soutien de parlementaires influents, notamment du président du Parlement, Mohammad-Bagher Ghalibaf, qui, dans une publication sur X dimanche, a partagé une déclaration félicitant Mojtaba Khamenei et saluant la décision de le nommer à la tête du pays.

