Tribunal de Dakar : Alassane ‘’Bou Sonko’’ envoyé en prison

C’est devant le tribunal des flagrants délits de Dakar qu’il va comparaître, ce mercredi. Le militant du parti Pastef-Les-Patriotes, Alassane Fall alias Alassane ‘’Bou Sonko’’, a été placé sous mandat de dépôt.

Le mis en cause a été arrêté vendredi passé par les éléments de la Section de recherches de Colobane. Cette interpellation fait suite à des propos injurieux qu'il avait tenus lors d'un live à l'endroit du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de certains députés de la mouvance présidentielle, qu'il accuse de trahir leur leader, le Premier ministre Ousmane Sonko.























































