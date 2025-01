Iran: deux juges de la Cour suprême assassinés dans leur bureau

Les chefs de la branche 39 et 53 de la Cour suprême, les juges Ali Razini et Mohammad Moghisseh, ont été tués dans l'enceinte de la Cour suprême, dans le sud de la capitale iranienne, a précisé Mizan Online, l'agence officielle de l'Autorité judiciaire. Il s’agit de deux des juges les plus importants et influents de la Cour suprême, rapporte notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.



Selon les médias iraniens, l’assaillant, un employé de la Cour suprême, a utilisé une arme de guerre et faisait partie des employés de la Cour suprême, un endroit ultra-protégé.



Le porte-parole du pouvoir judiciaire, Asghar Jahangir, a déclaré à la télévision que l'assaillant était « entré dans le bureau des deux juges armé d'un pistolet » et les avait tués.



Aucune information n'a été communiquée sur les motivations de l'auteur des faits, mais Mizan Online a précisé qu'il « n'avait pas de dossier devant la Cour suprême ». L'affaire, très rare en Iran, « fait désormais objet d'une enquête », a ajouté Mizan, qualifiant les faits d'acte « terroriste ».





Ali Razini déjà visé par une tentative d'assassinat



Les deux juges tués samedi sont hodjatoleslam, un rang intermédiaire dans le clergé chiite, et ont présidé les audiences d'importants procès ces dernières années. Mohammad Moghisseh, 68 ans, a eu une longue carrière au sein de la justice depuis l'instauration de la République islamique en 1979. Il a été sanctionné en 2019 par les États-Unis pour avoir « supervisé un nombre incalculable de procès inéquitables ».



De son côté, Ali Razini, 71 ans, a occupé des postes importants au sein du système judiciaire, mais aussi politique de l'Iran. Il a notamment joué un rôle très important dans les dossiers des membres des Moudjahidines du peuple depuis le début de la révolution. En 1998, alors qu'il était chef du pouvoir judiciaire de la capitale iranienne, Ali Razini avait été la cible d'une tentative d'assassinat, selon Mizan Online.



En avril 2023, un ayatollah membre de l'Assemblée des experts, le collège chargé de nommer, superviser et éventuellement démettre le guide suprême, a été tué par balles dans le nord de l'Iran.































Rfi