Italie : GIROUD, MÉNEZ, Achraf HAKIMI et d’autres joueurs cités dans un vaste scandale

Une enquête ouverte par la police financière et le parquet de Milan met en lumière un vaste dossier lié à un réseau présumé d’escortes et à une société de conciergerie, Ma.De, au cœur des investigations.



Selon RMC qui cite les médias italiens Il Giornale et l’agence Ansa, quatre personnes ont été arrêtées et placées sous le régime de l’assignation à résidence, soupçonnées d’avoir dirigé une organisation impliquée dans des activités illicites.



Dans le cadre de cette procédure, plusieurs noms issus du monde du football ont été mentionnés dans des documents judiciaires, sans qu’aucune mise en cause pénale ne soit pour l’instant retenue contre eux. Les autorités précisent qu’il s’agit de références apparaissant dans une liste de mots-clés ou de données exploitées dans l’enquête.



Parmi les joueurs cités dans la presse figurent notamment des éléments évoluant en Serie A, ainsi que des noms connus du football international, dont Olivier GIROUD, Jérémy MÉNEZ et Achraf HAKIMI. D’autres joueurs tels que Rafael LEÃO, Dusan VLAHOVIC ou encore Stefan de Vrij sont également évoqués dans le cadre du dossier.



Les autorités judiciaires italiennes rappellent toutefois qu’aucune de ces personnalités n’est à ce stade poursuivie ni formellement accusée. Leur mention s’inscrit uniquement dans le cadre de l’exploitation de données liées à l’enquête sur le réseau présumé.



Les investigations se poursuivent, notamment à travers des écoutes téléphoniques et l’audition des personnes placées au centre du dossier, dont plusieurs jeunes femmes impliquées dans les échanges avec la société de conciergerie.



Le parquet de Milan poursuit ses recherches afin de déterminer l’ampleur réelle du réseau et les responsabilités éventuelles des différents acteurs impliqués dans cette affaire sensible.









































Walf