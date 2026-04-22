RTS : 5 syndicalistes jugés demain, l’intersyndicale décrète la mobilisation générale

Le bras de fer entre la direction générale de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) et ses travailleurs s’intensifie. L’intersyndicale SYNPICS-SYNPAP a lancé un appel à la mobilisation pour ce jeudi 23 avril, jour du procès de cinq délégués syndicaux devant le Tribunal correctionnel de Dakar.



Au cœur de cette affaire, cinq figures du syndicalisme au Triangle Sud notamment Youssou KABA, Mama Moussa NIANG, El hadj Thierno DRAME, Abibou MBAYE et Alioune Badara KANE. Ces derniers sont poursuivis par leur Directeur général, Pape Alé NIANG, pour des propos tenus en assemblée générale.





Un procès pour « diffamation » qui cristallise les tensions



Pour l’intersyndicale, ce procès est une tentative d’intimidation. Les syndicalistes affirment n’avoir fait que leur devoir en dénonçant ce qu’ils qualifient de dérives de gestion.



Parmi les points de discorde figurent la suspension jugée illégale de l’accord d’entreprise ; la dégradation des conditions de travail au sein du média public ; les griefs sur la gestion des ressources, notamment le recrutement d’un conseiller financier et l’organisation du « Village de la CAN ».



« C’est la liberté syndicale qui est attaquée »



Dans un communiqué, les représentants des travailleurs alertent sur un précédent dangereux pour le monde des médias. « Aujourd’hui, c’est la liberté syndicale qui est attaquée. Demain, ce sera qui ? », s’interrogent les signataires.



L’intersyndicale dénonce également des entraves à la liberté d’informer, citant l’interdiction d’accès à la Maison de la RTS faite à des reporters venus couvrir un point de presse syndical.



L’appel ne s’adresse pas seulement aux agents de la RTS, mais à toutes les centrales syndicales du pays (CNTS, UNSAS, CSA, FGTS, UDTS, CNTS/FC).



Par ailleurs, deux actions majeures sont prévues pour ce jeudi notamment un rassemblement de grande ampleur dès 8 heures devant le Tribunal correctionnel de Dakar et des déclarations de soutien attendues de la part des différentes confédérations nationales.





















































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