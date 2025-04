"J'AIMERAIS ÊTRE PAPE": QUAND DONALD TRUMP IRONISE SUR LA SUCCESSION DU PAPE FRANÇOIS

Interrogé ce mardi 29 avril par des journalistes sur la personne qu'il aimerait voir remplacer le Pape François, mort le 21 avril, Donald Trump a tranché: lui. "J'aimerais être pape. Ce serait mon choix numéro un", a déclaré le président des États-Unis, rapportent nos confrères de l'agence de presse britannique Reuters.



Samedi dernier accompagné de son épouse Mélania, Donald Trump s'est rendu aux funérailles du souverain pontife mort à l'âge de 88 ans lundi de Pâques. Une apparition marquée par l'entrevue improvisée entre le dirigeant américain et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.



Un nouveau pape américain?



Il ne figure pas sur la très hypothétique liste des "papabili" (comprenez les "prétendants" à la nomination) actuels. Le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York, semble être le grand "favori" de Donald Trump.





"Je dois dire, nous avons un cardinal qui se trouve être d'un endroit appelé New York et qui est très bon", a-t-il ajouté ensuite. Une référence à peine cachée à la nationalité du pontife qui, jusqu'à présent, n'a jamais été américaine.





Si le cardinal Dolan n'est pas choisi, il se pourrait bien que Joseph William Tobin, archevêque de Newark (New Jersey), le soit à sa place. L'homme de 72 ans et originaire de Détroit est régulièrement cité dans la liste médiatisée des papabili depuis l'annonce du décès du pape François. Il avait été créé cardinal en novembre 2016, par le défunt Jorge Mario Bergoglio.













































