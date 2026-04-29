JACQUES ROGER TACLE MACKY SALL: " On ne confie pas la direction de l’Organisation des Nations unies à un homme dont l’ombre politique reste contestée dans son propre pays"

Paris a échoué sur toute la ligne, mais Macron aura au moins tenu sa promesse qui était de soutenir Sall pour le poste. Du reste c'est ce deal qui l’avait convaincu pour lâcher prise sur un 3ème mandat.

ONU : la leçon Macky Sall

Le verdict est tombé. Sans appel.

Dans la course au poste de Secrétaire général de l’ONU, Macky Sall ferme la marche avec 4,1 %, loin derrière Rafael Grossi crédité de 66 %.

Une humiliation diplomatique ? Non. Une leçon politique. Car au-delà des chiffres, c’est une réalité brutale qui s’impose : on ne pèse pas à l’international quand on ne pèse plus chez soi.



Le soutien de façade de l’Union africaine ne remplace jamais la légitimité populaire. Et les appuis diplomatiques de circonstance ne compensent pas une sortie de pouvoir mal digérée ou mal assumée.



Le monde ne s’y trompe pas. On ne confie pas la direction de l’Organisation des Nations unies à un homme dont l’ombre politique reste contestée dans son propre pays. On n’élève pas à l’universel celui qui n’a pas su rassembler durablement le national.

La vérité est dure, mais elle est constante en politique : La manière dont on quitte le pouvoir détermine la manière dont le monde vous accueille après. On peut forcer, manœuvrer, contourner… Mais on ne trompe ni l’histoire, ni les peuples, ni les grandes institutions.

Ce revers n’est pas seulement celui d’un homme. C’est celui d’une méthode.

En Afrique, trop de dirigeants pensent encore que le pouvoir se conserve à tout prix… sans comprendre qu’il se prépare aussi dans la sortie.



Quitter dignement, c’est investir dans son avenir.

S’accrocher, c’est hypothéquer son héritage.

Macky Sall en fait aujourd’hui la démonstration, en direct.

La grande leçon est là, implacable : Le pouvoir ne se résume pas à sa conquête. Il se juge à sa transmission. Et sur ce terrain-là, le monde observe… et tranche.



JACQUES ROGER

LECONSERVATEUR