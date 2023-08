« Juan Branco a accompli sa mission », selon Seydi Gassama

Rédigé par Dakarposte le Mardi 8 Août 2023 à 14:43

L’avocat franco-espagnole Me Juan Branco a été arrêté, inculpé pour avoir entré irrégulièrement sur le territoire, attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves. L’avocat de Sonko est placé sous contrôle judiciaire et expulsé du Sénégal. Une décision qui a surpris beaucoup de Sénégalais.