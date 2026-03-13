KÉDOUGOU : LA GENDARMERIE DÉMANTÈLE UN SITE D’ORPAILLAGE CLANDESTIN PRÈS DE LA FALÉMÉ

Les éléments du Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI 2) ont mené, jeudi, une opération de démantèlement de sites d’orpaillage clandestin dans la zone de Moussala, dans l’est du Sénégal.



Selon les informations communiquées, l’intervention a été déclenchée à la suite d’un renseignement signalant des activités d’exploitation aurifère illégales sur la rive sénégalaise du fleuve Falémé, à hauteur du village de Médina Moussala





Dépêchés sur les lieux, les éléments du détachement du GARSI 2, basé en poste avancé dans le village de Moussala, ont procédé à une opération de sécurisation du site. À l’arrivée des gendarmes, les exploitants clandestins ont toutefois réussi à prendre la fuite en traversant le fleuve vers la rive malienne, abandonnant sur place leur matériel d’exploitation.



Au cours de l’opération, les forces de sécurité ont saisi et détruit un important lot d’équipements utilisés pour l’orpaillage clandestin, notamment sept motopompes et vingt-et-une drague, directement neutralisées sur le site.



Cette intervention s’inscrit dans le cadre des opérations régulières menées par la Gendarmerie nationale du Sénégal pour lutter contre l’orpaillage clandestin dans la zone frontalière, un phénomène qui pose à la fois des défis sécuritaires, environnementaux et économiques dans la région de Kédougou.









































Rts

