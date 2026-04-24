KOLDA-ACCÈS À LA SANTÉ ET AUX INFRASTRUCTURES - LE PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE S’ENGAGE À FAIRE RECULER LES INÉGALITÉS

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu, ce vendredi 24 avril 2026, à Médina Yoro Foulah pour procéder à la pose de la première pierre du nouveau centre de santé, une infrastructure essentielle pour les populations du département et un acte fort de présence de l’État dans une zone longtemps confrontée à l’éloignement des services de santé.



MÉDINA YORO FOULAH : LANCEMENT DES TRAVAUX DU NOUVEAU CENTRE DE SANTÉ



Dès l’entame de son discours, le Président de la République a donné à cette séquence sa portée la plus profonde en affirmant que l’acte posé est un acte d’espérance, la démonstration que Médina Yoro Foulah n’est pas oubliée, mais pleinement au cœur de l’État et des politiques publiques. Ce message a trouvé un écho fort dans l’intervention du maire, qui, au nom des populations, a exprimé leur satisfaction et leur gratitude devant cette réalisation attendue depuis longtemps, en annonçant que le centre porterait le nom du Président Bassirou Diomaye Faye. Au-delà de l’hommage, ce geste a donné à voir la charge symbolique de cette étape pour les habitants, celle d’un territoire qui se sent enfin pleinement regardé, entendu et pris en compte. Aujourd’hui encore, le district sanitaire fonctionne dans les locaux d’un ancien poste de santé, alors qu’il couvre un bassin de population estimé à plus de 185 000 habitants, dans un département frontalier avec la Gambie et situé à près de deux heures du Centre hospitalier régional de Kolda. Le projet lancé par le Chef de l’État répond ainsi à une attente profonde des populations, rapprocher les soins, renforcer la prise en charge locale et offrir davantage de sécurité sanitaire aux familles. Prévu sur une parcelle de 2 hectares, avec une surface bâtie de 2 961 m², le futur centre sera entièrement conçu de plain-pied afin de faciliter l’accès aux patients, aux personnes à mobilité réduite, au personnel soignant et aux services d’urgence. Il comprendra notamment des consultations, une maternité, un bloc opératoire, des urgences, une pharmacie, un laboratoire, des unités de prévention et de vaccination, ainsi qu’une capacité d’hospitalisation de 35 lits. La durée des travaux est fixée à 18 mois.



INFRASTRUCTURES : DEUX CHANTIERS STRATÉGIQUES POUR INTÉGRER LES TERRITOIRES ET BOOSTER LE DÉVELOPPEMENT



Deux visites de terrain, un même cap. Dans le Fouladou, le Président de la République a suivi l’avancement de la Boucle du Fouladou et visité la dorsale électrique Fafacourou-Dabo-Coumbacara, deux infrastructures différentes par leur nature, mais profondément liées par leur finalité, faire reculer l’isolement, rapprocher les services essentiels et donner aux territoires les moyens réels de leur essor. Avec la Boucle du Fouladou, longue de 102,5 km et financée à plus de 43 milliards F CFA par l’État du Sénégal et la BOAD, il s’agit de transformer durablement les conditions de circulation, de sécurité et de transport dans la Haute Casamance. Cette infrastructure doit faciliter l’accès à la santé, à l’éducation et aux équipements sociaux, réduire les distances et les coûts de transport, soutenir les producteurs, renforcer les échanges commerciaux et créer 600 emplois locaux. Avec le lancement des travaux de la Zone Aménagée pour l’Investissement de Médina Yoro Foulah, le Président a posé un acte stratégique majeur. Territorialiser l’investissement, transformer au plus près de la production et faire du Fouladou un levier de souveraineté économique. Avec la dorsale électrique Fafacourou-Dabo-Coumbacara, portée par le Programme d’Urgence de Développement Communautaire dans le cadre du projet d’électrification de 2 000 localités, l’ambition est tout aussi décisive. Sur 53 km de ligne moyenne tension 30 kV, avec deux postes préfabriqués équipés chacun d’un transformateur de 400 KVA, cette réalisation permettra de polariser 53 villages dans les communes de Fafacourou, Coumbacara, Dialambéré et Dabo, pour une population impactée estimée à 10 100 personnes. L’investissement global s’élève à 1 256 408 000 FCFA. À Médina Yoro Foulah, le Président de la République a posé la 1ère pierre du nouveau centre de santé. Pour plus de 185 000 habitants d’une zone frontalière, cet acte renforce la justice territoriale : rapprocher l’État, protéger les familles et garantir l’égalité républicaine. À travers ces deux étapes, le Chef de l’État rappelle une vérité simple et décisive. Le développement n’advient pas lorsque les territoires sont seulement regardés. Il advient lorsqu’ils sont reliés, équipés et pleinement intégrés à la dynamique nationale. La route ouvre les circulations, l’électricité ouvre les possibilités. Ensemble, elles changent la vie concrète des populations, soutiennent l’activité économique, sécurisent les parcours, favorisent l’apprentissage, renforcent la santé et élargissent l’horizon des jeunes, des femmes et des producteurs. C’est ainsi que se construit l’équité territoriale voulue par le Président de la République, à travers des réalisations visibles, utiles et durables, capables de faire des territoires ruraux non plus des marges en attente, mais des espaces de production, de services et d’échanges.



18,75 MILLIARDS DE FCFA POUR LE NOUVEAU SITE AGRO-INDUSTRIEL DE LA SONACOS À MÉDINA YORO FOULAH



Le Président de la République a aussi effectué, hier, une visite sur le nouveau site agro-industriel de transformation oléagineuse de Médina Yoro Foulah, à Kolda. Un budget global de 18,75 milliards de F CFA est prévu pour la réalisation de ce projet, répartis entre les unités industrielles, les infrastructures, les équipements de stockage, l'énergie et les services connexes. La phase initiale est évaluée à près de 660 millions de F CFA. Le projet porte sur l'installation d'un site agro-industriel dédié à la transformation des oléagineux, notamment de l'arachide, dans le département de Médina Yoro Foulah, aujourd'hui reconnu comme un nouveau bassin arachidier à fort potentiel. Il vise à offrir aux producteurs des zones de Médina Yoro Foulah, Vélingara et Médina Gounass des débouchés plus accessibles pour l'écoulement de leur production arachidière, tout en permettant à la Sonacos SA de se rapprocher des zones de production pour une meilleure maîtrise de sa chaîne logistique et une optimisation de ses performances industrielles. Sur le plan de l'emploi, le projet prévoit 200 postes dans sa phase initiale, dont 25 permanents et 175 saisonniers, avec une montée en puissance progressive pouvant atteindre environ 1 500 emplois à pleine capacité. Le site sera implanté au sein de la Zone Aménagée pour l'Investissement de Médina Yoro Foulah, sur une superficie de 15 hectares, dans le cadre d'un partenariat stratégique entre la Sonacos SA et APIX-SA, portant sur la cession, le développement et l'exploitation du site. À travers cette initiative, la SONACOS SA réaffirme son ambition de jouer un rôle central dans la transformation structurelle de l’économie agricole sénégalaise. Le projet contribue activement à la souveraineté économique et alimentaire du Sénégal, en renforçant la valorisation locale des ressources agricoles et en stimulant le développement territorial.





LE CHEF DE L’ÉTAT À L’ÉCOUTE DES ÉLUS LOCAUX DU FOULADOU





En marge de sa tournée économique, le Président de la République a accordé une audience aux élus de la région de Kolda. Ce temps d’échange prolonge une méthode qu’il installe désormais dans chacune de ses tournées en région, prendre le temps d’écouter, d’échanger directement avec les représentants des territoires et de mieux saisir, à travers eux, les préoccupations concrètes des populations. Au cours de cette rencontre, les élus ont notamment soulevé les enjeux liés au désenclavement, à l’électrification rurale et au bitumage des routes. Le Chef de l’État a rappelé, avec franchise, que le contexte budgétaire demeure difficile, mais que les programmes les plus urgents sont en cours d’identification afin de permettre la réalisation des travaux prioritaires. Il a également indiqué que 50 millions de F CFA supplémentaires ont été ajoutés pour accompagner les projets de l’Agropole Sud, soulignant que Kolda occupe une place centrale dans ce programme, avec quatre usines prévues et des financements disponibles. Le Président de la République a aussi évoqué les avancées en cours sur plusieurs dossiers structurants, notamment les discussions relatives au démarrage des 35 centres de santé, le projet concernant les abris provisoires, ainsi que les forages prévus pour répondre aux besoins en hydraulique. Il a, à cette occasion, assuré les élus qu’il avait bien reçu leur message.























































































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