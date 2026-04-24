Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, inaugure le parc agro-industriel de Kolda

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a inauguré cet après-midi le parc agro-industriel de Kolda, une infrastructure appelée à jouer un rôle majeur dans la transformation économique du Sud et, au-delà, dans la nouvelle architecture productive du Sénégal.



Implanté dans la commune de Dioulacolon sur une superficie de 15 hectares, dont 5 hectares déjà aménagés, ce parc s’inscrit dans le cadre du Projet Agropole Sud, déployé dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Réalisé sous la tutelle du ministère de l’Industrie et du Commerce, il est financé à hauteur de 2,32 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement.



Le site comprend une zone logistique avec quai de chargement et de déchargement, atelier mécanique, pont bascule, hangar de stockage de 3 600 tonnes et chambre froide de 220 tonnes. Il intègre également un espace entreprises aménagé sur 2 hectares extensibles pour accueillir des unités de transformation privées et des PME, un bloc technique avec forage de 70 m³ par heure et château d’eau de 150 m³, ainsi qu’une zone administrative dédiée à la gestion et aux services.



Mais la portée de cette inauguration dépasse largement le seul cadre d’un équipement. À travers les Agropoles, le Sénégal met en place, dans les huit pôles territoires, des infrastructures intégrées destinées à rendre les filières agricoles et agroalimentaires plus compétitives, plus résilientes et plus créatrices de valeur. Dans le pôle Sud, neuf parcs agro-industriels sont en cours de réalisation. À l’échelle du Projet Agropole Sud, près de 14 500 emplois directs et 35 000 emplois indirects sont attendus.

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Ce qui se joue ici est donc essentiel. Il ne s’agit plus seulement de produire, mais de mieux stocker, mieux transformer, mieux commercialiser et mieux attirer l’investissement au plus près des bassins de production. Il s’agit de faire en sorte que la richesse née des territoires y laisse davantage de valeur, davantage d’emplois et davantage de perspectives pour les jeunes, les femmes, les producteurs et les entrepreneurs.



À Kolda, le Président de la République donne ainsi corps à une ambition qui dépasse le seul registre économique. Faire émerger, dans chaque région, des bases productives solides capables de soutenir la souveraineté alimentaire, de renforcer le tissu industriel et de corriger durablement les déséquilibres territoriaux. C’est ainsi que se bâtit un Sénégal plus fort, plus équilibré et maître de son destin.