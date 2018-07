Kara dément le journal Stades Source: :

Kara Mbodji n'a pas tardé à réagir suite à un entretien paru aujourd'hui dans le journal stades du jeudi 12 juillet 2018. Le quotidien sportif a titré dans sa "Une" des propos de Kara qui aurait fustigé son statut de remplaçant à la Coupe du monde : "On m'a sacrifié pour l'intérêt de certains". "Je tenais juste à démentir les propos du journal stade selon lesquels j'aurais dit que l'on m'a sacrifié pour l'intérêt de certains au mondial. J'ai dit que j'étais prêt à 100% sur le plan physique pour défendre les couleurs de mon pays mais que le coach a fait des choix que je respecte. Mais absolument pas ce que je vois dans ce journal. La page du mondial est tournée je profite de mes derniers jours de vacances en famille avant de rentrer et me préparer pour ma nouvelle saison", a-t-il écrit sur sa page Instagram.