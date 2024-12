Kédougou : Gronde sociale chez Afrigold, les salaires et conditions en cause

La tension est montée d’un cran à Kolia, dans la région de Kédougou, où les travailleurs de la société minière Afrigold ont organisé un rassemblement pour exprimer leur ras-le-bol. Après 12 années de présence dans cette zone, Afrigold est accusée de négliger ses employés, notamment en ce qui concerne leurs droits fondamentaux.





Kama Dansokho, porte-parole des travailleurs, n’a pas mâché ses mots :

"Cette entreprise est ici depuis 12 ans, mais les employés peinent toujours à recevoir leurs salaires. Les conditions de travail sont bafouées. Nous l’annonçons clairement : si rien n’est fait, nous allons saisir la justice."





Brandissant des pancartes et arborant des brassards rouges, les manifestants ont interpellé les autorités locales et nationales, appelant à une intervention rapide avant que la situation ne dégénère.



Les griefs des travailleurs concernent notamment des retards de salaires récurrents qui plongent leurs familles dans l’incertitude, ainsi que des conditions de travail qu’ils jugent indignes. Face à cette situation, ils exigent un audit approfondi de la gestion d’Afrigold.



Les manifestants demandent également aux autorités compétentes de se pencher sur leur sort, tout en menaçant de porter l’affaire devant la justice si aucune solution n’est trouvée dans les plus brefs délais.



La société Afrigold, qui opère depuis plus d’une décennie dans cette zone aurifère de la région de Kédougou, n’a pour le moment émis aucun commentaire officiel sur ces accusations.





























































































Igfm